Турнир по боевому панкратиону памяти Магомеда Нурбагандова пройдет в Москве

Турнир по боевому панкратиону «Работайте, братья!», посвященный памяти Героя России Магомеда Нурбагандова, пройдет в спорткомплексе «Крылья Советов» в Москве 24 мая. На нем выступят как юные спортсмены, которым только исполнилось 10, так и маститые бойцы с опытом участия и побед на чемпионатах Европы и мира.

«Хотелось, чтобы наши дети помнили своих героев», — заявил президент Федерации боевого панкратиона Иван Благодатский.

Этот вид спорта известен еще с Древней Греции, но со временем был подзабыт. Сейчас в России к нему возрождается интерес.

«Все считают, что это просто мордобой, но я считаю, что это взращивание новых поколений и огромный российский национальный проект», — рассказал семикратный чемпион Европы по борьбе Реваз Рестави.

Кульминацией вечера станут шесть поединков между опытными спортсменами, имена которых хорошо известны отечественным поклонникам единоборств. Генеральным партнером турнира выступила биофармацевтическая компания «Промомед».

У организаторов турнира грандиозные планы: после Москвы они планируют провести соревнования в одной из стран СНГ, а в 2027 году — за пределами бывшего Советского Союза, возможно, в Дубае. Они обещают, что проходных боев не будет, ведь каждый из участников настроен только на победу.