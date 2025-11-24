Туктамышева объявила о завершении карьеры

Елизавета Туктамышева, чемпионка мира и Европы 2015 года по фигурному катанию, завершила профессиональную карьеру. Об этом она сообщила на YouTube-канале Виктора Кравченко.

«Думаю, для каждого фигуриста фигурное катание — это маленькая жизнь», — сказала Туктамышева.

Спортсменка отметила, что несмотря на сложности и проблемы, в ее карьере было много хорошего и счастливых моментов.

«Объявляю о завершении своей спортивной карьеры без сожалений», — подчеркнула она.

Фигуристка выразила уверенность, что такой запоминающейся и яркой она стала за счет людей, которые окружали ее. С ранних лет девушку поддерживали родители, сестра, близкие и болельщики.

Елизавете Туктамышевой 28 лет. Она дважды становилась призером мировых первенств — в 2021 году завоевала серебро, а в 2019-м — бронзу. В 2013 году фигуристка выиграла бронзовую медаль чемпионата Европы. Туктамышева также побеждала в финале Гран-при сезона 2014/2015. На ее счету три медали командных чемпионатов мира: золото (2021), серебро (2015) и бронза (2019).

Ранее Туктамышева попала в курьезную ситуацию — с нее слетели штаны во время выступления на ледовом шоу тренера Этери Тутберидзе во Владивостоке. Во время показательного выступления под музыку Рианны фигуристка выполнила прыжковый элемент. В этот момент она потеряла часть гардероба и осталась в коротких черных шортах.