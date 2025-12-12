ЦСКА рассматривает возможность обмена канадского защитника Колби Уильямса

Московский хоккейный клуб ЦСКА активно изучает возможные варианты обмена своего канадского защитника Колби Уильямса. Об этом сообщил сайт Metaratings.ru . Отмечается, что 30-летний иностранец выступает за армейцев уже второй сезон подряд.

Колби Уильямс играет в Континентальной хоккейной лиге четвертый год. До перехода в ЦСКА защитник представлял команду «Адмирал».

В текущем сезоне хоккеист принял участие в 24 матчах регулярного чемпионата FONBET КХЛ, набрав три очка (один гол и две передачи). Его показатель полезности составляет +3.

За свою карьеру, начавшуюся в 2012 году, Уильямс играл в североамериканской лиге АХЛ за команды «Реджайна Пэтс», «Херши Беарс» и «Белвилл Сенаторз».