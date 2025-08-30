ЦСКА представил команду на старте сезона КХЛ
В Москве состоялась презентация хоккейного клуба ЦСКА в преддверии нового сезона. Столичным армейцам во главе с тренером Игорем Никитиным предстоит первый матч — братское дерби.
В состав клуба вошли звездные воспитанники армейской школы и топовые игроки из НХЛ. В роли главного тренера в ЦСКА вернулся и сам Никитин.
«Я рад вернуться в ЦСКА. Здесь много эмоций. У тренерского штаба, у ребят все заново», — поделился он.
С 2011 года владелец ХК ЦСКА — компания «Роснефть». За 14 лет вместе с ней ЦСКА пять раз завоевывал звание чемпиона России и трижды становился обладателем Кубка Гагарина. При поддержке компании хоккейная школа команды ставит рекорды, а клуб остается одним из сильнейших и самых узнаваемых не только в стране, но и за ее пределами.
«Поддержка великолепная, вы же видите по приобретению статусных игроков, которые к нам пришли из Северной Америки, и были переходы из российских клубов с компенсацией. Конечно, мы благодарны головной компании и владельцу клуба, компании „Роснефть“ Игорю Ивановичу Сечину, председателю нашего наблюдательного совета», — сказал президент ХК Игорь Есмантович.
Первый матч в новом сезоне пройдет 6 сентября на домашней арене ЦСКА с московским «Динамо».