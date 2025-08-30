ЦСКА представил команду на старте сезона КХЛ

В Москве состоялась презентация хоккейного клуба ЦСКА в преддверии нового сезона. Столичным армейцам во главе с тренером Игорем Никитиным предстоит первый матч — братское дерби.

В состав клуба вошли звездные воспитанники армейской школы и топовые игроки из НХЛ. В роли главного тренера в ЦСКА вернулся и сам Никитин.

«Я рад вернуться в ЦСКА. Здесь много эмоций. У тренерского штаба, у ребят все заново», — поделился он.