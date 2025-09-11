ЦСКА объявил о переходе полузащитника Еременко

Московский ЦСКА официально подтвердил подписание контракта с молодым футболистом Даниилом Еременко, выступающим на позиции полузащитника. Об этом сообщила «Свободная пресса».
Соответствующее соглашение рассчитано до июня 2027 года включительно.
Напомним, отец новичка армейского клуба Алексей Еременко ранее выступал за футбольный клуб «Сатурн» из подмосковного города Раменское. До перехода в московский ЦСКА Даниил играл за молодежную команду футбольного клуба «Рома».
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте