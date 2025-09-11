ЦСКА объявил о переходе полузащитника Еременко

Московский ЦСКА официально подтвердил подписание контракта с молодым футболистом Даниилом Еременко, выступающим на позиции полузащитника. Об этом сообщила « Свободная пресса ».

Соответствующее соглашение рассчитано до июня 2027 года включительно.

Напомним, отец новичка армейского клуба Алексей Еременко ранее выступал за футбольный клуб «Сатурн» из подмосковного города Раменское. До перехода в московский ЦСКА Даниил играл за молодежную команду футбольного клуба «Рома».