Церемония закрытия сезона Женской хоккейной лиги прошла в Москве

В Москве состоялось закрытие сезона Женской хоккейной лиги 2024/25. Об этом сообщила pravda-nn.ru .

На торжественной церемонии наградили лучших игроков, тренеров и представителей клубов. Среди почетных гостей — заместитель министра спорта России Алексей Морозов, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк и почетный президент ФХР Александр Стеблин.

Так, хоккеистки нижегородского «Торпедо», завоевавшие бронзу, получили специальные призы. Нина Пирогова стала первой и единственной защитницей в истории лиги, забившей 100 голов и набравшей 300 очков. Форвард Екатерина Чегошева установила рекорд по количеству сыгранных подряд матчей.