Центральный защитник ФК «Пари НН» Каккоев пропустит около месяца из-за травмы

Центральный защитник ФК «Пари НН» Никита Каккоев пропустит около месяца из-за травмы икроножной мышцы, полученной на тренировке. Восстановление игрока займет примерно три-четыре недели. Об этом написало НИА «Нижний Новгород» .

Из-за травмы Каккоев не был включен в заявку команды на матч 23-го тура РПЛ против «Ростова», который завершился поражением нижегородцев со счетом 0:1.

В текущем сезоне 26-летний защитник провел за «Пари НН» 14 матчей в Российской премьер-лиге и не отметился результативными действиями. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость игрока оценивается в 900 тысяч евро.