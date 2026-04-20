Триумф в Тбилиси. Российские дзюдоисты вошли в топ-3 лучших команд Европы

Сборная России заняла третье место в медальном зачете чемпионата Европы по дзюдо

Сборная России по дзюдо крайне успешно выступила на чемпионате Европы в Тбилиси. О результатах спортсменов сообщило РИА «Новости» .

Мурад Чопанов и Тимур Арбузов принесли России золотые медали. Первый выступал в весовой категории до 66 килограммов, второй — в весе до 81 килограмма. Серебро досталось Сабине Гилязовой.

Мадина Таймазова, Арман Адамян, Марина Воробьева и Валерий Ендовицкий стали обладателями бронзовых медалей. В общем медальном зачете сборная России заняла третье место в числе сильнейших команд Европы.

Первое место завоевала Грузия. Французы получили две золотые медали — россиян они обошли лишь по общему количеству наград.

Медальный зачет — неофициальный способ оценки выступления национальных сборных на крупных турнирах. Места в таблице распределяются в первую очередь по количеству золотых медалей. Если у команд одинаковое число наград высшей пробы, учитываются серебряные, а затем бронзовые медали.

Для российских дзюдоистов это выступление стало важным подтверждением высокого уровня мастерства на международной арене.

В начале апреля сборная Подмосковья также выиграла девять медалей на соревнованиях по дзюдо в Петербурге.