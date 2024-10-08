Ликсутов: три спортивных объекта появятся в Москве по программе поддержки инвесторов

Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства выделил инвесторам льготные кредиты на строительство спорткомплексов. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«Готовится к открытию многофункциональный спортивный комплекс, также ведется строительство еще двух объектов — хоккейной арены и крытой спортплощадки с искусственным льдом», — заявил он.

Программа действует с 2022 года. Инвесторы, развивающие в Москве объекты для занятий спортом и физкультурой, могут получить до 500 миллионов рублей под 3% годовых на срок до трех лет. По словам руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолия Гарбузова, с начала программы таким образом привлекли 700 миллионов рублей инвестиций.

«Планируется, что до 2030 года благодаря этой мере поддержки в столице появится до 300 спортивных объектов», — добавил он.

В частности, при поддержке фонда в Олонецком проезде недалеко от станции метро «Бабушкинская» появится спорткомплекс с ледовой ареной, футбольным полем и теннисными кортами. На Балаклавском проспекте возле Битцевского лесопарка возведут крытую хоккейную арену с тренажерным и хореографическим залами. А на Крымском Валу построят крытую спортивную площадку с искусственным льдом.

Чтобы получить средства, нужно заключить кредитный договор и обратиться в фонд. Затем подписывается договор финансовой поддержки, по которому компенсируется часть затрат на уплату процентов по кредиту.