Три арендованных игрока покинули состав футбольного клуба «Пари НН»

Футбольный клуб «Пари НН» объявил о завершении аренды для трех легионеров. Об этом сообщил ИА «Время Н» сообщили в пресс-службе команды.

К концу подошли контракты Олакунле Олусегуна, Егора Смелова и Алекса Сарфо. Футболисты вернулись в свои основные клубы — «Краснодар», «Динамо» и «Арис» соответственно.

За время выступления нижегородский клуб поблагодарил игроков за игру. Самыми результативными отметился нигерийский нападающий Олусегун, забивший пять голов и отдавший четыре передачи в 31 матче.