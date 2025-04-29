Третья велогонка «Золото Ладоги» пройдет с 9 по 15 июня

Третья международная многодневная велогонка «Золото Ладоги» состоится с 9 по 15 июня. Соревнование пройдет в рамках Спортивных игр Петербургского международного экономического форума.

В этом году в правила гонки внесли изменения — впервые в ней дебютируют корпоративные команды.

«Конкуренцию им составят любительские велоклубы во главе с успешными в недавнем прошлом велогонщиками. Уверен, что в этом зачете борьба будет не менее увлекательной, чем у профессионалов», — отметил председатель правления, директор фонда «Росконгресс» Александр Стуглев.

Призовой фонд каждого отдельного этапа составит 100 тысяч рублей. Если команда-победитель сохранит выигранные средства в банке до финального, четвертого этапа, то сможет выиграть миллион.

Начнется гонка в Выборге. Второй этап пройдет в Питкяранте, третий — между ней и Олонцом. Финальный же заезд длиной 54 километра — вокруг Гребного канала в Санкт-Петербурге. У профессиональных велогонщиков этапов будет семь, финальный пройдет на той же локации.

Петербургский международный экономический форум состоится с 18 по 21 июня.