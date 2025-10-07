Третий турнир «Кубок Лаврова и Семенова» пройдет на стадионе «Петровский» в Петербурге

В этом году отмечается 100-летие со дня рождения двух выдающихся личностей: народного артиста СССР Кирилла Лаврова и спортивного журналиста Валентина Семенова. В их честь возобновилась спортивная традиция — «Кубок Лаврова и Семенова», сообщила газета «Петербургский дневник» .

Эти легендарные люди из разных сфер инициировали первые дружеские футбольные встречи между командами Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова и газеты «Вечерний Ленинград». Их идея объединить творчество и спорт переросла в городскую традицию.

Современная история турнира началась в 2023 году по инициативе редакции газеты «Вечерний Санкт-Петербург». Первый «Кубок Лаврова и Семенова» собрал журналистов, представителей власти, актеров и друзей газеты.

Второй турнир в 2024 году собрал еще больше участников. По предложению председателя Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александра Бельского в турнире впервые приняли участие дети.