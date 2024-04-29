Тренера Юрана уволили из «Пари Нижнего Новгорода» | 360°

Спорт 29 апреля 2024, 01:04 Тренера Юрана уволили из «Пари Нижнего Новгорода» ФК «Пари Нижний Новгород» уволил главного тренера Сергея Юрана из-за поражений РИА «Новости»

Читать 360 в

Сергея Юрана уволили с поста главного тренера футбольного клуба «Пари Нижний Новгород» после череды поражений. Об этом сообщил директор команды Давид Мелик-Гусейнов в своем Telegram-канале.

«Решение совета директоров <…> принять отставку главного тренера команды Сергея Николаевича Юрана. От себя лично хочу поблагодарить Сергея Николаевича за совместную работу и участие в важном этапе становления клуба», — написал он.

Реклама

Директор клуба добавил, что исполнять обязанности главного тренера будет Антон Хазов. О дальнейших кадровых решениях Мелик-Гусейнов пообещал сообщить в ближайшее время.

Сергей Юран стал главным тренером «Пари Нижний Новгород» год назад, в апреле 2023 года.

Нижегородская команда проиграла последние шесть матчей подряд в Российской премьер-лиге. В воскресенье, 28 апреля, игра с «Ахматом» закончилась со счетом 5:1 в пользу команды из Грозного.

Ранее бывший владелец московского «Спартака» Леонид Федун высказался об отставке главного тренера Гильермо Абаскаля. По его словам, если он наставник не показывает результаты, то «тренера долой».