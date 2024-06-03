Тренера Федотова уволили из ЦСКА

ЦСКА сообщил об увольнении Федотова с поста тренера клуба

Фото: РИА «Новости»

Главный тренер московского футбольного клуба ЦСКА Владимир Федотов оставил свой пост. Об этом сообщила пресс-служба команды.

Вместе с Федотовым тренерский состав покинули ассистент главного тренера Олег Фоменко и тренеры Мурат Искаков, Радик Ямлиханов и Николай Русу.

«Сегодня руководство клуба приняло решение о прекращении сотрудничества с главным тренером Владимиром Федотовым…» — отметили в ЦСКА.

Владимира Федотова назначили главным тренером клуба в июне 2022 года. Под его руководством в 2023 году ЦСКА выиграл Кубок России и стал серебряным призером на чемпионате России. В 2023 году 57-летнего Федотова признали лучшим тренером сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).

Ранее стало известно, что тренерский состав сборной Казахстана возглавил бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

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