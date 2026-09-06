Тренер Зубков посоветовал возвращаться к спорту после отпуска постепенно

Мастер спорта по боксу и тренер Евгений Зубков рекомендовал первые две недели после перерыва тренироваться в щадящем режиме. Полное восстановление формы может занять от четырех до восьми недель, сообщает «Сайт MK.Ru» .

Зубков посоветовал не пытаться сразу вернуться к прежним результатам. В первые две недели нагрузка должна составлять 50–60% от обычного тренировочного уровня. Перед занятиями следует оценить текущее состояние организма.

«Главное правило: плавный вход в процесс, первые две недели вы работаете на 50–60 процентов от своего тренировочного рабочего уровня. Это не слабость, это стратегия», — подчеркнул эксперт.

Людям старше 40 лет, которые не тренировались более двух месяцев, тренер рекомендовал пройти медицинское обследование, проверить давление и другие показатели. Первую неделю он предложил посвятить разминке суставов, кардио с пульсом 120–130 ударов и силовым упражнениям с минимальным весом два-три раза в неделю.

На второй неделе можно увеличить объем занятий, но не рабочий вес. К третьей неделе допустимо прибавлять по 5–10% веса при правильной технике. Тренер также призвал соблюдать питьевой режим, получать достаточно белка и спать не менее семи-восьми часов. Жесткую диету в начале тренировок он назвал дополнительным стрессом для организма.