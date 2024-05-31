Тренер Жозе Моуринью возглавит турецкий «Фенербахче»

Португальский тренер Жозе Моуринью займет пост главного тренера турецкого футбольного клуба «Фенербахче». Об этом сообщил сайт «КП — Спорт».

Стороны договорились о заключении контракта, он будет рассчитан на два года. На посту главного  тренера Моуринью сменит Исмаила Картала.

Отмечается, что последним клубом португальского наставника была итальянская «Рома», в которой он трудился с июля 2021 года. Без работы Моуринью был с января этого года.

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