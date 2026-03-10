Тренер женского футбольного клуба «Зенит» Тарасюк обсудил состояние команды перед стартом нового сезона
Алексей Тарасюк, возглавляющий женский футбольный клуб «Зенит», обсудил состояние команды перед стартом нового сезона. Назначенный тренером осенью 2025 года, он прошел с командой полный цикл подготовки, отметив, что волнение перед первым матчем является естественным состоянием. Об этом написала Neva.Today.
Тренер объяснил, что эмоциональное напряжение испытывают как игроки, так и специалисты, однако после первого свистка эмоции успокаиваются. Команда готовится продемонстрировать динамичный и агрессивный стиль игры, стремясь показать высокий уровень мастерства.
Проблемы возникли с некоторыми футболистками, ранее вызванные в сборные команды: вернувшись в расположение клуба, двое из них получили травмы, что осложняет ситуацию перед предстоящим сезоном.
Первый матч сезона состоится 15 марта в Санкт-Петербурге, где «Зенит» встретится с пермской «Звездой 2005». Тарасюк выразил уверенность в готовности команды проявить лучшие качества и бороться за высокие места в чемпионате.