Тренер «Зенита» Тимощук заявил, что ожидает обоюдоострой игры в финале Лиги чемпионов

Помощник главного тренера петербургского «Зенита» Анатолий Тимощук поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов 2026 года. Об этом сообщил ТАСС .

По мнению Тимощука, матч обещает быть напряженным и интересным.

«Думаю, в финале будет обоюдоострая игра. Но я, скорее всего, буду болеть за ПСЖ. Как-то мне стиль их футбола импонирует больше», — отметил наставник.

Финал пройдет 30 мая в Будапеште, где французский ПСЖ встретится с лондонским «Арсеналом», добавила газета «Петербургский дневник».