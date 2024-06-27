Тренер «Зенита» Семак выразил надежду, что новые игроки усилят команду

Футбольный клуб «Зенит» приобрел четырех новых футболистов. Главный тренер Сергей Семак выразил надежду, что игроки усилят команду, сообщил сайт «Петроград» со ссылкой на пресс-службу клуба.

По словам наставника, в целом трудно судить о спортсменах после одного втягивающего занятия. Однако в клубе знают новичков по чемпионату и понимают их потенциал.

Отмечается, что в этом месяце в «Зенит» перешли футболисты Максим Глушенков, Сергей Волков, Юрий Горшков и Евгений Латышонок.

Миллиард рублей выделили на ремонт сетей водоснабжения в Можайском округе за год

Южноамериканские страсти. Боливию хотят захватить ради металла будущего

Новая птица-говорун. Кто такой Марк Рютте и способен ли он изменить НАТО

Ефимов: в центре Москвы по программе реновации и комплексного развития построят жилые дома

Фейк: Социальный фонд России оказался «финансовой пирамидой»

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте