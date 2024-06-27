Тренер «Зенита» Семак выразил надежду, что новые игроки усилят команду
Футбольный клуб «Зенит» приобрел четырех новых футболистов. Главный тренер Сергей Семак выразил надежду, что игроки усилят команду, сообщил сайт «Петроград» со ссылкой на пресс-службу клуба.
По словам наставника, в целом трудно судить о спортсменах после одного втягивающего занятия. Однако в клубе знают новичков по чемпионату и понимают их потенциал.
Отмечается, что в этом месяце в «Зенит» перешли футболисты Максим Глушенков, Сергей Волков, Юрий Горшков и Евгений Латышонок.
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