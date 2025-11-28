Тренер «Зенита» Семак рассказал, что его впечатлила тактика «Динамо» в матче Кубка России
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился впечатлениями от недавнего матча Кубка России против московского «Динамо». Он отметил, что тактика столичной команды оказалась для него неожиданной, написал сайт «Мойка78».
На пресс-конференции после игры Семак подчеркнул, что смена тренера в «Динамо» добавила команде положительных эмоций, но не повлияла на «Зенит». Его удивило, что «Динамо» выступило с шестью защитниками, однако «сине-бело-голубые» смогли преодолеть эту оборону.
Валерий Карпин покинул пост тренера «Динамо» 17 ноября, решив не совмещать работу в клубе и сборной России.
Напомним, что 27 ноября в Москве прошел ответный четвертьфинал пути РПЛ Кубка России, где «Зенит» одержал победу над «Динамо» со счетом 1:0. Гол забил Андрей Мостовой. Теперь «сине-бело-голубым» предстоит сыграть в четвертьфинале с «Балтикой» из Калининграда.