Тренер «Зенита» Семак объяснил ничью с «Крыльями Советов» отсутствием условий для игры

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил причины ничьей в матче против «Крыльев Советов» на послематчевой пресс-конференции. Его слова привел сайт Piter.TV .

В 15-м туре Российской премьер-лиги «Зенит» и «Крылья Советов» закончили игру со счетом 1:1. За «Зенит» отличился полузащитник Максим Глушенков. По словам Семака, условия для игры были далеко не идеальными.

«Все сводилось как раз к борьбе, к длинным передачам, к подборам», — отметил главный тренер «сине-бело-голубых».

Теперь «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ с 30 очками, отставая от лидера «Краснодара» на три балла.