Тренер «Зенита» Семак: игрок Клаудиньо действительно получил предложение от «Фламенго»
Сергей Семак, главный тренер ФК из Северной столицы «Зенит», прокомментировал слухи о возможном переходе игрока Клаудиньо в бразильский «Фламенго». Об этом сообщил «Чемпионат».
По словам наставника, иностранец действительно получил соответствующее предложение. Однако условия должны устроить как самого спортсмена, так и клуб, пояснил тренер.
Семак отметил, что руководство «Зенита» «никого держать не будет», а команда станет искать других спортсменов на пустующие позиции, добавила газета «Петербургский дневник».
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