Тренер «Зенита» Семак: игрок Клаудиньо действительно получил предложение от «Фламенго»

Сергей Семак, главный тренер ФК из Северной столицы «Зенит», прокомментировал слухи о возможном переходе игрока Клаудиньо в бразильский «Фламенго». Об этом сообщил « Чемпионат ».

По словам наставника, иностранец действительно получил соответствующее предложение. Однако условия должны устроить как самого спортсмена, так и клуб, пояснил тренер.

Семак отметил, что руководство «Зенита» «никого держать не будет», а команда станет искать других спортсменов на пустующие позиции, добавила газета «Петербургский дневник».