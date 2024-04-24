Тренер Вятчанина заявила, что отказалась возглавить плавательный клуб в Германии | 360°

Спорт 24 апреля 2024, 12:48 Тренер Вятчанина заявила, что отказалась возглавить плавательный клуб в Германии

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Российский тренер по плаванию Ирина Вятчанина отказалась возглавить плавательный клуб в Германии. О причинах такого решения она рассказала в беседе с RT.

По ее словам, клуб не дал какой-то конкретной информации по оплате и помощи в подготовке. К тому же, Вятчанина не знает системы клубного плавания в Германии и немецкого языка.

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Сейчас из команды ушел старший тренер, забрав с собой лучших спортсменов. То есть новому тренеру предстояло бы подготовить минимум финалиста Олимпийских игр всего за полтора года, отметила Вятчанина.