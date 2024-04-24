Тренер Вятчанина рассказала, что сначала неоднозначно восприняла предложение о работе с паралимпийцем | 360°

Спорт 24 апреля 2024, 17:05 Тренер Вятчанина рассказала, что сначала неоднозначно восприняла предложение о работе с паралимпийцем

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Первоначально российский тренер Ирина Вятчанина крайне неоднозначно отнеслась к предложению стать наставником пловца-паралимпийца Артема Павленко. Об этом она рассказала RT.

Она признавала, что за спиной у спортсмена уже был богатый опыт и множество наград. Он успел зарекомендовать себя и продемонстрировать с разных сторон.

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«Но уходить в паралимпийский спорт после того, как столько лет проработал в спорте высших достижений, мне казалось… как бы унизительным, что ли», — сказала Ирина Вятчанина.

Она добавила, что ей потребовался небольшой период времени, чтобы принять ситуацию и адаптироваться к ней.

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