Тренер Вятчанина назвала болезненной потерю работы в сборной России по плаванию | 360°

Спорт 24 апреля 2024, 16:26 Тренер Вятчанина назвала болезненной потерю работы в сборной России по плаванию

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По словам российского тренера Ирины Вятчаниной, она тяжело переживала, когда потеряла работу в сборной России по плаванию. Об этом спортсменка рассказала RT.

«Это был не очень простой период ещё и потому, что я во время ковида сделала три операции на сердце», — объяснила Ирина Вятчанина.

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Она добавила, что довольно быстро вернулась к тренировкам, хотя обычно реабилитация занимает длительное время. Тренер отметила, что уже полностью восстановилась после перенесенного вмешательства.

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