Тренер Вятчанина назвала болезненной потерю работы в сборной России по плаванию | 360°

24 апреля 2024, 16:26
Тренер Вятчанина назвала болезненной потерю работы в сборной России по плаванию
По словам российского тренера Ирины Вятчаниной, она тяжело переживала, когда потеряла работу в сборной России по плаванию. Об этом спортсменка рассказала RT.
«Это был не очень простой период ещё и потому, что я во время ковида сделала три операции на сердце», — объяснила Ирина Вятчанина.
Реклама
Она добавила, что довольно быстро вернулась к тренировкам, хотя обычно реабилитация занимает длительное время. Тренер отметила, что уже полностью восстановилась после перенесенного вмешательства.
Спортсмены
Реклама
Реклама