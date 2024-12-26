Тренер Виллиам де Оливейра: у «Зенита» не было мыслей о легком титуле
Помощник главного тренера петербургского футбольного клуба «Зенит» Виллиам де Оливейра в интервью «Российской газете»
рассказал, почему у команды возникают игровые проблемы второй сезон подряд.
По словам специалиста, прошлый сезон был переходным: команду покинули бразилец Малком и Далер Кузяев. Перестроиться удалось не сразу, но все же получилось добиться успеха, пишет газета «Петербургский дневник».
«Этим летом все говорили, что „Зенит“ будет всех выносить, однако мы понимали: будет непросто. Многие наши конкуренты усилились, так что у нас и мыслей не было о легком титуле», — заявил Оливейра.
Он добавил, что футболисты — тоже люди, у которых бывают сложные моменты. Много пропущенных моментов на счету Максима Глушенкова, однако главное то, как команда реагирует на неудачи, подчеркнул тренер.