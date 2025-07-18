Тренер тульского «Арсенала» Гунько признался, что штабу нужно время для адаптации к Первой лиге
Главный тренер тульского «Арсенала» Дмитрий Гунько встретился с губернатором Дмитрием Миляевым и заявил, что тренерскому штабу нужно время, чтобы понять особенности Первой лиги. Специалист подчеркнул, что его команда будет нацелена на атаку, написала «ТСН24».
«Те задачи, которые вы ставите, это построение команды, они являются приоритетными. Порой из ваших уст звучат те слова, которые я говорю футболистам в раздевалке на установке. Они действительно будут получать возможность реализовывать себя», — сказал Гунько.
Сейчас в команде три нападающих: Илья Азявин, Урош Джуранович и Амур Калмыков. Главный тренер выразил надежду на каждого из них и отметил, что форварды будут мотивированы.
Гунько также подчеркнул, что в заявке на сезон у «Арсенала» нет арендованных футболистов. Ранее об этом заявлял бывший главный тренер команды Александр Сторожук, который сейчас возглавляет «Ахмат».