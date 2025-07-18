Тренер тульского «Арсенала» Гунько признался, что штабу нужно время для адаптации к Первой лиге

Главный тренер тульского «Арсенала» Дмитрий Гунько встретился с губернатором Дмитрием Миляевым и заявил, что тренерскому штабу нужно время, чтобы понять особенности Первой лиги. Специалист подчеркнул, что его команда будет нацелена на атаку, написала «ТСН24» .

«Те задачи, которые вы ставите, это построение команды, они являются приоритетными. Порой из ваших уст звучат те слова, которые я говорю футболистам в раздевалке на установке. Они действительно будут получать возможность реализовывать себя», — сказал Гунько.

Сейчас в команде три нападающих: Илья Азявин, Урош Джуранович и Амур Калмыков. Главный тренер выразил надежду на каждого из них и отметил, что форварды будут мотивированы.

Гунько также подчеркнул, что в заявке на сезон у «Арсенала» нет арендованных футболистов. Ранее об этом заявлял бывший главный тренер команды Александр Сторожук, который сейчас возглавляет «Ахмат».