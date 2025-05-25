Тренер «Трактора» Бенуа Гру объяснил поражение от «Локомотива» потерей удачи в финале

Тренер хоккейного клуба «Трактор» из Челябинска Бенуа Гру прокомментировал поражение в финале Кубка Гагарина. По его словам, команда уступила сопернику из-за низкой реализации моментов, написал Ura.ru.
«В ключевых эпизодах „Локомотив“ сыграл лучше, у них была более высокая реализация. Также, полагаю, что в финале удача нас покинула. При этом я не хочу сказать, что „Локомотив“ завоевал кубок благодаря удаче. Это хорошая и сильная команда. Но нам чуть-чуть не повезло», — сказал Гру.
В финальной серии «Трактор» уступил ярославскому «Локомотиву» со счетом 4:1. За сезон команда из Ярославля выиграла Кубок Открытия, Кубок Континента и Кубок Гагарина.
Падение летающей тарелки в Китае попало на видео
«Готовы на подлость». Названа способная устроить покушение на Путина страна
В Госдуму внесли законопроект о выплатах домохозяйкам
Российский военный назвал освобождение из плена подарком для матери
«Все претендуют». В США раскрыли планы Европы на территории Украины
Гигантский белый столб света заметили в небе над США
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте