Тренер «Трактора» Бенуа Гру объяснил поражение от «Локомотива» потерей удачи в финале

Тренер хоккейного клуба «Трактор» из Челябинска Бенуа Гру прокомментировал поражение в финале Кубка Гагарина. По его словам, команда уступила сопернику из-за низкой реализации моментов, написал Ura.ru .

«В ключевых эпизодах „Локомотив“ сыграл лучше, у них была более высокая реализация. Также, полагаю, что в финале удача нас покинула. При этом я не хочу сказать, что „Локомотив“ завоевал кубок благодаря удаче. Это хорошая и сильная команда. Но нам чуть-чуть не повезло», — сказал Гру.

В финальной серии «Трактор» уступил ярославскому «Локомотиву» со счетом 4:1. За сезон команда из Ярославля выиграла Кубок Открытия, Кубок Континента и Кубок Гагарина.