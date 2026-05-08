Тренер «Торпедо» Гарагуля заявил, что команда готова к решающему матчу

В четвертьфинале суперлиги чемпионата России по футзалу между «Торпедо» (Нижегородская область) и «Ухтой» счет стал равным — 2:2. Об этом написал сайт pravda-nn.ru .

После второго поражения подряд наставник нижегородского клуба Геннадий Гарагуля заявил, что у его подопечных остались силы на решающую игру.

«На самом деле, с «Ухтой» очень нравится играть, потому что матчи всегда обоюдоострые», — подчеркнул главный тренер «Торпедо».

Он также отметил, что команда будет продолжать придерживаться своей стратегии и тактики, которые они постоянно используют.

Решающий пятый матч серии пройдет в Ухте 11 мая.