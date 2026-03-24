Тренер Татьяна Тарасова призвала оставить в покое фигуристку Валиеву
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в интервью RT высказалась относительно ситуации с фигуристкой Камилой Валиевой.
Собеседница сайта подчеркнула, что не желает обсуждать этот вопрос с представителями СМИ и считает, что в данный момент необходимо оставить Камилу в покое, чтобы она могла спокойно готовиться.
«Она выдающаяся девочка. Почти со всеми элементами она справилась хорошо, пусть четверной и не получился», — отметила Тарасова.
