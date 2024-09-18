Переучить спортсменов технике приземления во взрослом возрасте невероятно тяжело. Об этом рассказал тренер по фигурному катанию Олег Татауров в беседе с RT .

По его словам, не стоит менять систему, если она работает.

«В свое время, помню, я постоянно удивлялся, глядя на Дайсуке Такахаши (японский фигурист — прим. ред.), который приземлялся почти в волчок, но при этом вытаскивал прыжки», — высказался наставник.

Он отметил, что со временем пришел к выводу: успех на льду — это не идеальная техника, а способность бороться за каждый прыжок и элемент.