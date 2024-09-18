Тренер Татауров: наставникам приходится указывать на проблемы с весом у фигуристов

Наставники вынуждены поднимать тему лишнего веса у фигуристов. Об этом рассказал тренер по фигурному катанию Олег Татауров в беседе с RT .

Во время интервью спортсмен вспомнил, как намекнул одной из подопечных на необходимость похудеть.

«Когда мы вернулись из отпуска, я вообще эту девочку не узнал. Она стала просто тростиночкой», — сообщил Татауров.

По его словам, в подобных вопросах важно находить приемлемые формы обращения. Так, не нужно постоянно твердить спортсмену, что «он жирный», добавил тренер.