Тренер Ташуев заявил, что рано говорить о завершении спортивной карьеры Акинфеева | 360°

Спорт 15 мая 2024, 14:51 Тренер Ташуев заявил, что рано говорить о завершении спортивной карьеры Акинфеева

Читать 360 в

Голкипер Виктор Акинфеев хоть и провел не лучший свой сезон, но рано говорить о закате его спортивной карьеры. Таким мнением с RT поделился тренер Сергей Ташуев.

По его словам, у вратаря всегда много работы в ЦСКА. Но не один человек не способен быть в тонусе вечно, тем более что спортсмену уже исполнилось 38 лет.

Реклама

«Но несмотря на все пропущенные неоднозначные мячи в текущем розыгрыше РПЛ, не считаю, что Акинфеев близок к завершению карьеры. Уверен, он не сказал последнего слова и еще порадует болельщиков шикарными сейвами», — отметил Ташуев.

Он добавил, что голкипер продолжает выручать свою команду и показывает высокий профессионализм.

Авторы: