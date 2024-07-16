Тренер Ташуев заявил, что конкурировать с «Зенитом» сможет только «Динамо»
Единственный клуб, который может составить конкуренцию петербургскому «Зениту», — это «Динамо». Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился российский тренер Сергей Ташуев.
По его словам, у динамовцев крепкий и сыгранный состав. В то время как игра «Спартака» или ЦСКА далека от впечатляющей.
Напомним, в первом матче за Суперкубок России ФК «Зенит» одержал победу над«Краснодаром» со счетом 4:2.
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