Тренер Ташуев призвал усилить «Локомотив» легионерами после разгрома от «Спартака»

Московскому «Локомотиву» необходимо усиление иностранными игроками и спортивная удача. Такое мнение выразил российский тренер Сергей Ташуев, его слова передал сайт Metaratings.ru .

Специалист поддержал главного тренера команды Михаила Галактионова после поражения от «Спартака» со счетом 0:4 в 13-м туре РПЛ. Ташуев назвал коллегу отличным наставником и отметил, что клубу требуется укрепить атаку и опорную зону двумя-тремя хорошими легионерами, так как российских игроков в составе достаточно.

Также тренер призвал не обращать внимания на эмоциональные высказывания Галактионова о встряске, пояснив, что наставник находится под давлением из-за турнирного положения.

После 13 туров «Локомотив» занимает 14-е место в таблице чемпионата, имея в активе 11 очков.