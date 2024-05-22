Тренер Ташуев назвал спорным решение пригласить наставника-иностранца в «Пари НН»

«Пари НН» провел неудачную серию в Российской премьер-лиге (РПЛ). Спорным стало решение за пять туров до конца сезона пригласить на пост тренера иностранца, не знающего чемпионата, сообщил тренер Сергей Ташуев в беседе с RT.

По его словам, сейчас сложно критиковать нового наставника Сашу Илича за его работу в клубе. Однако в сложившейся ситуации в команду стоило бы позвать российского тренера, который успел бы выправить ситуацию и «встряхнуть коллектив».

Ташуев также отметил, что «Пари НН» надо было позволить доработать Сергею Юрану.