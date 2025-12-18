Тренер Тарасова заявила, что ЧР станет хорошим стартом для Гуменника и Петросян перед Олимпиадой

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в интервью сайту Metaratings.ru заявила, что Петр Гуменник и Аделия Петросян подойдут к чемпионату России практически в оптимальной форме.

Выступление в Санкт-Петербурге станет последним крупным турниром перед Олимпиадой-2026, на которую пара отобралась еще в сентябре. Несмотря на значимость турнира, особого давления на фигуристов не ожидается, ведь соревнования станут подготовительным этапом перед главным событием февраля, подчеркнула Тарасова.