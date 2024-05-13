Тренер Тарасова назвала Малинина лучшим фигуристом мира на данный момент | 360°

Спорт 13 мая 2024, 18:40 Тренер Тарасова назвала Малинина лучшим фигуристом мира на данный момент

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Лучшим фигуристом в мире, по мнению заслуженного тренера России СССР Татьяны Тарасовой, можно назвать Илью Малинина. Об этом она рассказала РИА «Новости».

Тарасова подчеркнула, что пока с с Малининым не может сравниться ни один фигурист не только в России, но и на всей планете.

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Как напомнил RT, российский спортсмен — чемпион мира по фигурному катанию и обладатель мирового рекорда за прокат, оцененный в 227,79 балла.

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