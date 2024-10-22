Тренер Стрепетов: потеря Дзюбы повлияла на игру «Акрона» в матче против «Зенита»

«Зенит» в гостях забил пять безответных мячей ФК из Тольятти «Акрон». В беседе с газетой « Петербургский дневник » встречу прокомментировал заслуженный тренер России Алексей Стрепетов.

По его словам, на игру хозяев повлияла потеря Артема Дзюбы. Из-за травмы спортсмен удалился с поля на первых минутах.

«Он — лидер команды, вожак на поле, остальным игрокам не хватает опыта», — высказался наставник.

При этом эксперт отметил успехи футболистов «Акрона» в атаке. Были созданы три-четыре момента, которые не удалось реализовать из-за нехватки мастерства, считает Стрепетов.