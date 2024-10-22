Тренер Стрепетов: потеря Дзюбы повлияла на игру «Акрона» в матче против «Зенита»
«Зенит» в гостях забил пять безответных мячей ФК из Тольятти «Акрон». В беседе с газетой «Петербургский дневник» встречу прокомментировал заслуженный тренер России Алексей Стрепетов.
По его словам, на игру хозяев повлияла потеря Артема Дзюбы. Из-за травмы спортсмен удалился с поля на первых минутах.
«Он — лидер команды, вожак на поле, остальным игрокам не хватает опыта», — высказался наставник.
При этом эксперт отметил успехи футболистов «Акрона» в атаке. Были созданы три-четыре момента, которые не удалось реализовать из-за нехватки мастерства, считает Стрепетов.
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