Тренер «Спартака» Титов: у Наиля Умярова есть шанс попасть в сборную России

Бывший футболист и тренер «Спартака» Егор Титов в интервью Metaratings.ru прокомментировал игру полузащитника команды Наиля Умярова и его шансы попасть в сборную России.

Собеседник сайта отметил, что Умяров является одним из лучших опорников и готов попробовать свои силы в другом чемпионате. Для этого важно участие в еврокубках и сборной. По мнению Титова, успешная игра Умярова способствует победам «Спартака».

Несмотря на отсутствие вызова от Валерия Карпина, Титов уверен, что у Умярова есть шанс в сборной, особенно учитывая возможные травмы и дисквалификации других игроков.