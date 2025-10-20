Тренер «Спартака» Сакич напомнил о преодолении трудностей в прошлом сезоне

Исполняющий обязанности главного тренера московского «Спартака» Ненад Сакич дал комментарий после матча 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Ростова». Об этом сообщила « Газета.ru ».

Наставник напомнил, что в прошлом году команда тоже сталкивалась с проблемами до серии побед. Он назвал неудачным начало предыдущего сезона.

«У нас были трудности, после которых мы набрали форму. В футболе все решают эпизоды», — заявил Сакич.

Напомним, игра завершилась со счетом 1:1.