Тренер «Спартака» Карседо назвал команду самой популярной в Восточной Европе
«Спартак» — самый популярный футбольный клуб Восточной Европы. Такое мнение высказал главный тренер «красно-белых» Хуан Карлос Карседо в интервью Metaratings.ru.
Наставник отметил, что разделяет соответствующее мнение генерального директора клуба Сергея Некрасова.
«Мы знали о „Спартаке“ очень давно, еще когда были в Испании. Мне посчастливилось поработать в разных европейских странах, в разных клубах, и везде знают о „Спартаке“», — отметил Карседо.
По его словам, это действительно большой клуб с огромной армией болельщиков, которые заслуживают получить от игроков трофеи и победы.