Танцоры из Петербурга предпочитают не выступать за другие страны, стремясь продемонстрировать, что могут достичь значительных успехов, оставаясь на родине. В интервью RT тренер Елена Соколова отметила, что это желание не связано исключительно с патриотизмом, а скорее с целью показать, что они способны добиться выдающихся результатов в отечественных условиях.

Она подчеркнула, что в России одна из сильнейших федераций, и представлять страну на международной арене — это совершенно иное восприятие себя. Соколова сравнила ситуацию, когда танцор является первым среди многих сильных пар, и когда он соревнуется только с самим собой.

Она выразила сожаление о спортсменах, так как время идет, и это создает давление, особенно на одиночников, чья карьера коротка. Однако, по ее словам, танцоры готовы подождать.