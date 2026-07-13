Тренер Шпилевский заявил, что не стал бы исключать Дембеле из борьбы за «Золотую бутсу»
Бывший главный тренер «Пари Нижний Новгород» Алексей Шпилевский в интервью Metaratings.ru поделился прогнозами на бомбардирскую гонку чемпионата мира 2026 года.
Наставник оценил форму нападающего сборной Франции Усмана Дембеле.
«Я бы не исключал Дембеле из борьбы за „Золотую бутсу“ ЧМ-2026. Награду получит тот, чья сборная выиграет чемпионат мира», — отметил эксперт.
Он также обратил внимание на выступления Лионеля Месси. Игрок забивает почти все голы сборной Аргентины, поэтому его шансы на победу в данной номинации велики, высказался Шпилевский.