Тренер сербского футбольного клуба Жижович умер во время матча

Тренер футбольного клуба «Раднички» Младен Жижович умер во время матча 14-го тура чемпионата Сербии. Ему было 44 года, сообщило издание Telegraf.

Смерть произошла во время игры между командами «Младост» и «Раднички», которая состоялась в воскресенье, 2 ноября, в городе Лучани. Жижович почувствовал недомогание на 22-й минуте матча. После этого он упал без сознания рядом с тренерской скамейкой.

Медики оперативно оказали ему первую помощь, а потом госпитализировали. Позже Жижович скончался.

Когда стало известно о смерти тренера, было решено прервать матч. Футбольный союз Сербии выразил соболезнования близким Жижовича, отметив, что его утрата стала потерей для спортивного сообщества страны.

За годы своей карьеры Младен Жижович тренировал «Радник», «Зриньски Мостар», «Слобода Тузла», «Борац» и другие сербские клубы.