Тренер Семин заявил, что УЕФА относится к России с симпатией | 360°

Спорт 27 апреля 2024, 13:52 Тренер Семин заявил, что УЕФА относится к России с симпатией

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) относится к России с симпатией. Об этом заявил бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин в беседе с RT.

По его словам, сейчас рассуждать на тему возможных сроков возвращения российской сборной к участию в международных турнирах бесполезно и неправильно. В любом случае итоговое решение будет принимать главенствующая организация — ФИФА.

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Семин отметил, что более четкая информация по этому вопросу имеется у РФС.