Тренер Семин указал на отсутствие явного фаворита в матче Франции и Испании

Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Семин заявил в беседе с RTVI , что в полуфинале чемпионата мира по футболу между Францией и Испанией нет явного фаворита.

По словам наставника, игра объединит двух лидеров мирового футбола с сильными сторонами игры.

«Шансы на победу до матча у всех одинаковы. Очень хороша атака у Франции, которую непросто сдержать, но и у сборной Испании великолепные оборонительные действия», — подчеркнул Семин.

Встреча состоится 14 июля на стадионе AT&T Stadium в Арлингтоне (Техас). Начало — в 22:00 по московскому времени. Победитель выйдет в финал 19 июля, проигравший сыграет в матче за третье место 18 июля.