Тренер Семин не исключил возможность товарищеских матчей сборной РФ с командами Аргентины и Бразилии | 360°

Спорт 27 апреля 2024, 13:14 Тренер Семин не исключил возможность товарищеских матчей сборной РФ с командами Аргентины и Бразилии

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Не стоит исключать возможные товарищеские матчи сборной России с командами Аргентины и Бразилии. Такое мнение выразил бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин в беседе с RT.

«Федерация способна на это. Ей уже удалось привезти сборные Камеруна, Сербии и Парагвая. РФС — молодцы», — подчеркнул он.

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Семин также отметил, что организация находит какие-то рычаги и добивается договоренностей. Возможно, у РФС получится организовать встречу с Аргентиной и Бразилией, если удастся удовлетворить финансовые требования, добавил он.