Тренер Семак объяснил поражение «Зенита» удачей «Рубина» | 360°

Спорт 25 апреля 2024, 16:18 Тренер Семак объяснил поражение «Зенита» удачей «Рубина»

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Главный тренер петербургского ФК «Зенит» Сергей Семак прокомментировал поражение своих подопечных в матче против казанского «Рубина». Об этом сообщил «Чемпионат».

Наставник напомнил, что в первом тайме сине-бело-голубые имели преимущество. Впоследствии сопернику улыбнулась удача, и это стало решающим фактором, отметил Семак.

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По его словам, петербуржцы потерпели поражение, так как не смогли реализовать моменты, добавил Petrograd.