Тренер сборной РФ Волков подытожил результаты боксеров на Играх стран СНГ

Старший тренер сборной России Виктор Волков поделился с NEWS.ru мнением о выступлении российских боксеров на Играх стран СНГ. Он подчеркнул, что команда была экспериментальной, и поэтому две золотые медали — скромный результат. Волков отметил, что российские спортсмены смогли помериться силами с сильнейшими азиатскими сборными.

«Судейство не хочу комментировать. Все бои видели. Нам ни за один бой не стыдно. Два золота, на наш взгляд, маловато, но ребята получили хороший опыт», — заявил Волков.

Он также подчеркнул, что некоторые боксеры, выступавшие на Играх, не попали в призеры на первенстве России, но тренеры решили дать им возможность проявить себя.